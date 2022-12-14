AKP cephesinden İmamoğlu davası için ilk yorum

14 Aralık 2022 Çarşamba, 19:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Karara ilişlin AKP cephesinden ilk yorum geldi. Tv100'de konuşan Barış Yarkadaş, "AKP cephesinde de bir şaşkınlık vardı" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu yarından itibaren siyasi yasaklı değil. Belediye başkanlığını falan bırakmıyor." diyen Yarkadaş, AKP'li isimlerin yorumunu şu sözlerle aktardı:

"AKP cephesinde de bir şaşkınlık vardı. Ceza çıkmasını beklemediklerini, ceza çıkarsa İmamoğlu’nun ‘kahraman’ olacaklarını söylediler."