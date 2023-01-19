Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:27

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 12:27

Seçime yönelik iktidar kanadının açıklamalarıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusu yeniden gündeme geldi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ilk kez seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağının sinyalini verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili olarak, "Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiç bir hukuki engel söz konusu değildir çünkü sayın cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir" dedi.

Bozdağ ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Kaldı ki bu yorumu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında; anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçime ilişkin 101'inci maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101'inci maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması da 2023'te olacaktır."

"MEYDANDA REKABETİMİZİ YAPALIM"

"Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk uygulamaya çalışanlar iddia ediyor" diyen Bozdağ, "Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir. Sayın cumhurbaşkanımız adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım" ifadelerini kullandı.