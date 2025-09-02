Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan, Özgür Özel'e 'soruşturma' yanıtı: 'Kendisi bir eczacı, bu ayrımı yapamaz...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da katıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burada gündeme dair açıklamalar yapan Tunç, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi olmadığını savundu.

"İhbarlar neticesinde başlayan bir soruşturma. Soruşturma siyasi değil" diyen Tunç, "Yargıyı rahat bırakmak lazım. İddianame yazım süreci devam ediyor. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur. Demokratik hukuk sistemi vardır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine de yanıt veren Tunç, "Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel'in kendisi bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir" diye konuştu.

AYM'nin "Rabia Naz Vatan" kararı için de konuşan Tunç, "AYM tazminata karar verdi. AYM'nin gerekçeleri önemli. Yeniden yargılamanın belli bir usulü var. AYM yeniden yargılamaya karar vermedi" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMA

Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle:

* Daha soruşturma başlar başlamaz hemen dosya ile ilgili beyanlarda bulundu. Bunun bir adli soruşturma olmadığını siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı. Bunlar doğru değil.

* İhbarlar neticesinde başlayan bir soruşturma. Soruşturma siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Tek kişi görev yapmıyor, yürüyen süreçler var. Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Elbette ki kararlar eleştirilebilir. Soruşturmanın seyrini beklemek zorundayız.

* Baklava kutularından paralar çıktı. Herkes bunu gördü. Burada bir yolsuzluk varsa ve bu noktada değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Yargıyı rahat bırakmak lazım. İddianame yazım süreci devam ediyor. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur. Demokratik hukuk sistemi vardır.

ÖZEL'E YANIT: 'KENDİSİ BİR ECZACI..."

CHP lideri Özgür Özel'i de hedef alan Tunç, "Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir" diye konuştu.

Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izni verilmektedir. Adalet sistemimizi yıpratmayan yönelik ibarelerden kaçınmak gerekir. Kapsamlı bir soruşturma. Çok sayıda şüpheli var. Tüm bunlar belli bir zaman alan hususlar. Sağlıklı bir soruşturma yürümesi hepimizin temennisi. Soruşturma izni hangi koşullarda verilir, hangi koşullarda verilmez? Tabii Sayın Özel bir eczacı. Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir."

RABİA NAZ VATAN'IN ÖLÜMÜ

"Aileye baş sağlığı diliyoruz. Yargının gündeminde bir konu. Çocukların korunması önemli. Burada adli bir soruşturma gerçekleşti. Karar kesinleşti. Meclis'te de araştırma komisyonu kurulmuştu. Aile AYM'ye başvurdu. AYM tazminata karar verdi. AYM'nin gerekçeleri önemli. Yeniden yargılamanın belli bir usulü var. AYM yeniden yargılamaya karar vermedi."

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

"Kamuoyunda çokça tartışılan bir konu haline geldi. Çocukların yaşına uygun bir yargılamanın yapılması önemli. Bununla ilgili taslak çalışmamız var. Yaşa göre cezada indirimde kademelendirme söz konusu."