Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan 'bireysel başvuru' açıklaması: 'Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz'
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya ilişkin açıklama yaptı. AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
“Bireysel başvuru hakkını biz getirdik” diyen Bakan Tunç, “Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” ifadesini kullandı.
551 BİNDEN FAZLA BAŞVURU
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den bu yana 551 binden fazla başvuru yapıldığını açıklamıştı.
Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını bildirmişti.
AYM’ye bireysel başvurunun, Yüksek Mahkeme’nin iş yükünü artırdığı konusunda çeşitli açıklamalar yapılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- 'Bizde öyle göz yok'
- Bu kavgayı görmüştük
- Brezilya rakibine acımadı: 77 şut 9 gol!
- Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı