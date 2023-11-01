Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:56

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:50

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararına rağmen hukuksuzca cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

Atalay'ın tahliyesi geciktirilmeye devam ederken; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemenin Can Atalay kararına ilişkin soruya cevap verdi.

"Adalet Bakanı'nın yorum yapması mümkün değil. Yargı bağımsızdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir" diyen Tunç, "Yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması anayasaya aykırıdır. Anayasamızda yüksek mahkemeler vardır. Yargı sürecini bekleyeceğiz. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız. Hep beraber süreci inceleyeceyiz. Hep beraber hukuk devletini koruyalım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hukuk devletini korumak herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.

Kendisine yargısal süreç sorulan Bakan Tunç, "İş yargıda, şu anda konuşmam doğru olmaz. Yargıtay'ın vereceği kararı hep beraber göreceğiz. Yargının vereceği kararlarda bizim açıklama yapmamız mümkün değil. Karara saygı duyacağız. Bu anayasa yeni uygulanmıyor. Hep beraber süreci bekleyeceğiz. Hukuk devletini koruyalım, anayasaya uyalım. Bekleyelim, görelim" dedi.

ŞU ANA KADAR NELER YAŞANDI?

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığını değerlendirdi.

İhlal kararının, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu bildiren heyet, dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesi önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini hatırlattı.

Heyet, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığını belirtti.

Bu nedenle oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğuna hükmeden heyet, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne ulaştırılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.