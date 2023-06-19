Son Dakika... Yüzde 25 sınırı uygulanacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan kira zammı açıklaması

Son dakika haberi... Kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının sürdürüleceğini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiraya yüzde 25 zam sınırının uzaması için çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:40
Son Dakika... Yüzde 25 sınırı uygulanacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan kira zammı açıklaması
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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da durum farksız. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı.

Söz konusu uygulamanın devam edeceğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiraya yüzde 25 zam sınırının uzaması için çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişir" diye konuştu.

Yüzde 25 kira artış sınırı, ilanların geri çekilmesine ve yeni kiraya çıkan evlerin de fiyatlarının uçmasına neden olmuştu. Uzmanlar bu çözümün piyasayı olumsuz etkilediğini düşünüyor.

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.


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