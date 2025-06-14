Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ferdi Zeyrek' soruşturmasında son durumu açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

BAKAN TUNÇ SON DURUMU PAYLAŞTI

Son olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmadaki son durumu paylaştı.

"3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" diyen Tunç, "2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır” açıklamasını yaptı.

28 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

X hesabından bir paylaşım yapan Tunç, “Soruşturma kapsamına şimdiye kadar; 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere toplam 28 kişinin ifadesi alınmıştır” dedi.

Bakan Tunç’un paylaşımı şöyle:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, elektrik akımı kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan;

Havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş,

1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır.

Soruşturma kapsamına şimdiye kadar;

- 2 kişinin müşteki sıfatıyla,

- 20 kişinin bilgi amaçlı,

- 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere

toplam 28 kişinin ifadesi alınmıştır.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir.”