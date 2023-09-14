Son Dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: 'Soruşturma izni verildi'

Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:24
Son Dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: 'Soruşturma izni verildi'
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçuyla soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Bugün Gaziantep'te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi.

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