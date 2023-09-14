Son Dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: 'Soruşturma izni verildi'
Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçuyla soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Bugün Gaziantep'te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Büyük ödülü kazanmıştı: Parayla ne yapacağını açıkladı
- Maden ocağında göçük!
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Ünlü ekonomistten çarpıcı akaryakıt tahmini
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- 'Tarihi bir skandala imza attı...'
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- Yılmaz Güney'in ailesinden Farah Zeynep Abdullah'a cevap