Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'torpil' görüşmelerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:25

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:53

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansıdı. Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlendi. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de kameralara yansıdı.

Söz konusu görüntüler gündemdeki yerini korurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.

"Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden husuları gördük" diyen Bakan Tunç, "kendilerine herkesin mesaj atabileceğini" vurguladı.

Torpil iddialarını reddeden Tunç, şunları söyledi:

"Tek bir isteğimiz var liyakat. Talepler her yerden gelir. Değerlendirmesini yapacak olan komisyondur. Referanslar olabilir, talepler olabilir ama değerlendirilirken liyakata bakılır. Tek meselemiz liyakattır.

Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Değerlendirecek olan komisyonlardır. Çeşitli sınavlardan geçerler sonrasında liyakata dikkat ederiz. Talepleri alırız.

(Yargıtay'ın Can Atalay kararı) Anayasal düzene karşı işlenen suçlar dokunulmazlık dışındadır. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu ve bu kesinleşmiş hüküm de şu an TBMM'de."