Son dakika... Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 ayrı daire: Faili meçhul dosyalar için başkanlık kuruldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 ayrı daire başkanlığı kuruldu.

Bu kapsamda yeni kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak.

AKIN GÜRLEK, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Gürlek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. 'Gülistan Doku soruşturması' gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk: Adli Emanet Daire Başkanlığı

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

Terör Suçları Daire Başkanlığı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 23, 2026

GÜRLEK, GÜNLER ÖNCESİNDE BAHSETMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada bakanlık olarak faili meçhullerle ilgili bir birim kurduklarını açıklamıştı.

Daha önce takipsizlik verilen tüm dosyaların tek tek inceleneceğini söyleyen Gürlek, özellikle kamuoyunda hassasiyet oluşturan dosyalarda eksik ve aksak noktaların olup olmadığının kontrol edileceğini belirtmişti.

"ÖZEL BİRİM TİTİZLİKLE ÜSTÜNE GİDECEK"

Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanlığı’nda özel bir birim kurduklarını ifade ederek, şöyle konuşmuştu:

“Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan’dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek.”