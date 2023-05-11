Son Dakika... Adaylıktan çekildiğini açıklamıştı: Muharrem İnce'den ilk paylaşım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. İnce, "Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:14
Son Dakika... Adaylıktan çekildiğini açıklamıştı: Muharrem İnce'den ilk paylaşım
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaştı. 

Türkiye'nin gündemine oturan açıklamadan saatler sonra İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ilk paylaşımını yaptı. İnce, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Benim tek derdim Türkiye, tek derdim Memleket. Bu yüzden siz değerli yurttaşlarımızdan isteğim; her evden bir oy Memleket Partisi'ne!''


Muharrem İnce 2023 seçimleri Memleket Partisi

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