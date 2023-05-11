Muharrem İnce adaylıktan çekildi, gözler Erkan Baş'a çevrildi...

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:15

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:15

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

"BUNU MEMLEKETİM İÇİN YAPIYORUM"

Muharrem İnce yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Saraydan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık."

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM" DEMİŞTİ!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim" açıklamasında bulunmuştu.