Son dakika... Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:24

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:35

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.

Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.

Sayan’ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.