AKP'li Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi CNN Türk spikeri Fulya Kalfa'yı bunalttı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:19

AKP'li Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, dün CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda gazetecilerin ve Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtladı.

Sayan, Ağrı'da ulaşımı ucuzluğunu anlatırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı.

Sayan, "Dünyanın en ucuz ulaşımı bizde. Ve sıfır otobüsler. Öyle İmamoğlu'nun yolda kalan otobüsleri gibi değil ha. 12 metrelik, itekleme değil kendinden giden. Arkadan iteklemeli değil. 5-6 kişiyi ücretsiz taşıyorlar, araba bozuldu mu iteliyorlar. Bu onlardan değil. Yeni kadro oluşturmuşlar İstanbul'da. Her otobüse 10 kişi bedava biniyor, otobüs durdu mu onlar iteliyor" ifadelerini kullandı.

Sayan, konuşurken spiker Fulya Kalfa'nın ise tepkileri dikkat çekti. Kalfa'nın tepkileri sosyal medyada gündem oldu.