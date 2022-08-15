AKP'li Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi CNN Türk spikeri Fulya Kalfa'yı bunalttı
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı canlı yayın programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylemleri dikkat çekti. Spiker Fulya Kalfa'nın ise tepkileri gündem oldu.
AKP'li Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, dün CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda gazetecilerin ve Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtladı.
Sayan, Ağrı'da ulaşımı ucuzluğunu anlatırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı.
Sayan, "Dünyanın en ucuz ulaşımı bizde. Ve sıfır otobüsler. Öyle İmamoğlu'nun yolda kalan otobüsleri gibi değil ha. 12 metrelik, itekleme değil kendinden giden. Arkadan iteklemeli değil. 5-6 kişiyi ücretsiz taşıyorlar, araba bozuldu mu iteliyorlar. Bu onlardan değil. Yeni kadro oluşturmuşlar İstanbul'da. Her otobüse 10 kişi bedava biniyor, otobüs durdu mu onlar iteliyor" ifadelerini kullandı.
Sayan, konuşurken spiker Fulya Kalfa'nın ise tepkileri dikkat çekti. Kalfa'nın tepkileri sosyal medyada gündem oldu.
Video Haberler
- Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, sandalye fırlattı
- 'MHP'yi baraj altı bırakır...'
- Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi spikeri bunalttı
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması