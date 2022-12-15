Son Dakika... Ahmet Davutoğlu'ndan İmamoğlu açıklaması
Son dakika gelişmesi... Saraçhane'de konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Güç sahipleri, sakın ha sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın, geçmişte nice mutlak güç sahipleri aldandılar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saraçhane'de "Meselemiz sadece Sayın İmamoğlu'nun hak ettiği makamı korumak değildir. Meselemiz İstanbul seçmeninin iradesini korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerini korumaktır" dedi.
Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
- Güç sahipleri, sakın ha sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın, geçmişte nice mutlak güç sahipleri aldandılar.
- Demokrasi aşığı 85 milyon adına söylüyorum korkmadık, korkmayacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, herkesin hakkını koruyacağız.
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