Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... AKP'den Meclis'te kritik 'süreç' toplantısı

Son dakika... AKP'den Meclis'te kritik 'süreç' toplantısı

16.12.2025 17:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... AKP'den Meclis'te kritik 'süreç' toplantısı

Son dakika haberi... AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP'li komisyon üyeleri, 'sürece' dair hazırlanan raporu nihayete erdirmek üzere Meclis'te bir araya geldi. Söz konusu rapor, perşembe günü Erdoğan'a sunulacak.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. 

Akşam saatlerinde, TBMM'de de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

AKP'DEN SÜRPRİZ 'SÜREÇ' TOPLANTISI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP'li komisyon üyeleri, yeni 'sürece' dair hazırlanan raporu nihayete erdirmek üzere TBMM'de bir araya geldi.

Güler'in Meclis'teki bazı basın mensuplarını söz konusu toplantıyla ilgili bilgilendirdiği öğrenildi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; söz konusu raporun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a perşembe günü sunulması bekleniyor.

DEM-AKP GÖRÜŞMESİ CUMARTESİ GÜNÜ

Öte yandan "süreç"te bir kritik gelişme de sabah saatlerinde yaşanmıştı. DEM Parti'nin randevu talebine AKP'den olumlu yanıt gelmişti.

İki parti, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #Dem Parti