Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten 'Burcu Köksal' açıklaması!

9.05.2026 15:36:00
Son dakika gelişmesi... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"GELİŞMELERİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Çelik, şu ifadeleri kullandı: 

“Arkadaşlar, partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantıları zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz."

NE OLMUŞTU?

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardından Afyonkarahisarlı yurttaşlar belediye önünde toplandı. Köksal’a yakınlığı ile bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Afyonkarahisar Belediyesi #Ömer Çelik #Burcu Köksal