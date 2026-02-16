Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten 'Gazze' açıklaması: 'Egemenlik dayatılması 'mekansal soykırım''

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 11:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika gelişmesi... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik'in söz konusu paylaşımı şöyle:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “MEKANSAL SOYKIRIM”dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.  

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür. "

 

İlgili Konular: #gazze #Ömer Çelik