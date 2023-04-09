Son Dakika: AKP milletvekili aday listesini YSK'ye sundu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 16:27

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 16:45

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim ediliyor. Son olarak CHP ve İYİ Parti'nin ardından AKP de aday listesini YSK'ya sundu.

"YÜZDE 65 ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK"

AKP'li Ali İhsan Yavuz, aday listesini teslim ettikten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Parti kuruluşumuzda ortaya koyulan, peş peşe 3 dönem prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladık. Mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa 4 dönem yaptığı için, 5 arkadaşımız yine aynı, listelerde yer almadı. Yani 65 vekil arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzükteki kuralı genişleterek uygulamış olduk. Mevcut vekillerden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Milletimizin değişim beklentisi karşılık buldu. Listelerde yüzde 65 oranında değişikliğe gitmiş bulunduk.

HÜDA PAR'DAN 4, DSP'DEN 3 İSİM

18 yaşında Nisa Alptekin en genç milletvekili adayımız, 73 yaşında Şamil Ayrım ise en yaşlı milletvekili adayımız oldu. Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. HÜDA-PAR ve DSP ayrıca liste vermiyor, her iki Genel Başkan da İstanbul'dan aday olmuştur. HÜDA-PAR'dan 4, DSP'den 3 arkadaşımız listelerimizden aday olmuştur."