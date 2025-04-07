Son Dakika... AKP Özel'in 'cunta' sözünü yargıya taşıyor

Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:10

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:28

AKP MYK'sı bugün toplandı. Toplantı devam ederken AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Çelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı 'cunta başkanı' sözünü yargıya taşıyacağını bildirdi.

AKP'li Çelik'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

Sayın Özgür Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta ve sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar ve olmayanlar olarak ayırarak çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Bu vatandaşımız tarafından kabul görmemiştir. Ama CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir. Son olarak, büyük bir demokrasi hata yaparak, Sayın Özgür Özel, hükümetimizi ve Cumhurbaşkanımızı etiketlemeye çalıştı. Burada bu etiketlemeyi yaparken kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar. Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'NİN BİR YERDEN TALİMAT OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bugün zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde aşırı sağın yükselmesi, genişleme konusundaki tutarsızlıkları yüzündendir. Herhangi bir yargı kararı, herhangi bir süreçle ilgili Türkiye'nin bir yerden talimat olması söz konusu olamaz. Dışarıdan yardım isteyen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıdır. 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz' diyen de kendisidir.

DEM PARTİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ: BU HAFTA RANDEVU AYARLANACAK

Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti. DEM Parti'den görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir."