Son dakika... AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığına dair açıklama!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:50

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:52

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, birçok parti ve kurum tarafından itiraz edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin konuştu.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır" dedi.

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