Son Dakika... AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener açıklaması: 'Provokatif bir yaklaşımdır'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:23

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:35

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırıyı lanetlediklerini belirten Çelik, "İyi Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz" dedi.

Öte yandan açıklamasında Akşener'i hedef alan Çelik, "Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sn. Akşener’in bu saldırıdan sonra Sn. Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokotif bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz.

"PROVOKATİF BİR YAKLAŞIMDIR"

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sn. Akşener’in bu saldırıdan sonra Sn. Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır.

Sn. Akşener’in Sn. Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz.

"FAİLLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

İyi Parti il binasına yapılan saldırının failleri ortaya çıkacaktır. Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız.

Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sn. Akşener doğrudan Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır.

Sn. Akşener şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz.

"DEMOKRATİK BİR YARIŞLA SEÇİM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez.

14 Mayıs’ta ülkemiz için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız.

Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir."