Muhalefet liderlerinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya tepki!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:42

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:18

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tepkiler sürerken, muhalefet liderlerinden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

KARAMOLLAOĞLU: "NEFRET SİYASETİ KAYBEDECEK"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınıyor, İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; faillerin hukuk önünde hesap vermelerini temenni ediyorum. Öfke, şiddet ve nefret siyaseti kaybedecek; umut, huzur ve güven hakim olacak!"

BABACAN: "MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İYİ Parti'ye ve Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Saldırının sorumluları derhal bulunup cezalandırılmalıdır. Ülkemizin şiddetten arındırılması için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz."

DAVUTOĞLU: "KORKUTRAMAZSINIZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sosyal medya hesabından, saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Korkutamazsınız. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı lanetliyorum. Sn. Meral Akşener başta olmak üzere tüm İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karanlık elleriyle ülkemizi karıştırmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacak."

UYSAL: "ERDOĞAN TEHDİT EDERSE..."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'da imam ve cemaat ile ilgili veciz bir ifade vardır! Bu ülkenin, daha doğrusu sadece kendisine oy veren kitlelerin Cumhurbaşkanı olan Erdoğan tehdit ederse, bir meczup da çıkıp kurşun sıkar! Biz sadece yolsuzluk ve hukuksuzlukla değil sorumsuzlukla da mücadele ediyoruz."