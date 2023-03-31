Son dakika... Ahmet Davutoğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Erdoğan'a çağrı: 'Bir kez daha uyarıyorum...'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:18

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:54

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti.

DAVUTOĞLU: ERDOĞAN'I BİR KEZ DAHA UYARIYORUM

Saldırıya yönelik tepkiler sürerken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırının gerçekleştiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve saldırıyı sert bir dille kınayan Davutoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, "Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyorum, çıkın ve İYİ Parti'ye yönelik saldırıyı açıkça kınayın, failleri kimse bulun" dedi.

"Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır" diyen Davutoğlu, "Erdoğan'ın Sayın Akşener'e açıkça 'Bunlar daha iyi günler' dediğini hatırlayalım. Bugün şu saatler aynı zamanda Sinan Ateş'in katledilmesinin üzerinden 13 hafta, 91 gün, 2 bin 684 saatin geçtiği bir süreç. Bizim de onlara mesajımız açık ve nettir; Kirletemeyeceksiniz, korkutamayacaksınız. Saldırılara zemin hazırlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bugün İYİ Parti'ye yapılan bu alçakça saldırı sadece bir siyasi partiye yapılmış değildir. Bu saldırı demokrasimize, hukuk düzenimize ve Millet İttifakı olarak hepimize yapılmış bir saldırıdır. Ülkemiz zor bir sürece giriyor. Önümüzdeki dönemde seçimler öncesinde benzer provokasyonların yapılma ihtimaline karşı şu mesajları vermek isterim. Saldırı olur olmaz Sayın Akşener'e telefonla da dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettim. Bütün İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bu saldırı demokrasiye yapılmıştır.

Ve bir süreç var işleyen. Dikkat ediniz Sayın Akşener'e daha önce açık bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın "Bunlar iyi günler" dediğini hatırlayalım, evine baskın yapıldığını hatırlayalım. Ve bunların cezasız kaldığını gördüğümüzde; Sayın Selçuk Özdağ'a cuma namazına giderken sokağın ortasında yapılan saldırıda da yine saldırganların ceza almadan kurtulduğunu gördüğümüzde, bir sürecin işlediğini fark ediyoruz.

Bugün şu saatler aynı zamanda Sinan Ateş'in katledilmesinin üzerinden 13 hafta, 91 gün, 2 bin 684 saatin geçtiği bir süreç. Yani birileri şu mesajı vermek istiyorsa; 'Biz istediğimizi cezalandırırız, hoşumuza gitmeyen açıklamalar yapan siyasi liderleri tehdit ederiz, farklı düşünen siyasi partilere yönelik tahriklerde bulunuruz ve seçim atmosferini kirletiriz' diyorlarsa, bizim de onlara mesajımız açık ve nettir; Kirletemeyeceksiniz, korkutamayacaksınız ve 14 Mayıs günü Türkiye'de büyük bir siyasi değişim yaşanacak. Bu siyasi değişim de sadece bir iktidar değişimi olmayacak. Bir sistem değişimi olacak. Hukuk düzeninin yok edildiği, faili meçhullerin neredeyse günlük olarak görüldüğü bir hukuk düzeninden, gerçek bir adalet ve hukuk düzenine geçilecek.

Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, iktidarın sahiplerine sesleniyorum. Açık ve örtülü şekilde yaptığınız tehditlerle, provokatif saldırılara zemin hazırlıyorsunuz. Şiddet bir kültürdür. Bir anda ortaya çıkmaz. İklimi müsait olduğunda herkes fikrini, düşüncesini beğenmediği kişilere karşı saldırıya geçer. 70'li yıllarda biz bunu gördük. Bu şiddet kültürü bugün topluma maalesef sadece belli odaklarca değil, iktidar sahiplerince yayılıyor.

Bir kez daha uyarıyorum Sayın Erdoğan'ı, kritik bir seçime gidiyoruz. Çıkın ve açık bir şekilde İYİ Parti'ye yönelik saldırıyı kınayın ve bunun failleri kimse bulun. Aksi takdirde 'Kendinizi bana muhatap etmeyin' gibi üstü örtülü tehditlerle yaptığınız saldırılar sonrası ortaya çıkan bu iklimden bizzat sorumlu olursunuz. Ben aziz milletime bir kez daha seslenmek istiyorum; hiç merak etmeyiniz, müsterih olunuz. Ne yapılırsa yapılsın, Türkiye'de seçim objektif, hukuk kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşecektir. Ve seçim öncesinde meydanlara, seçim esnasında sandıklara, seçim sonrasında sandık neticelerine sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi ve tereddütü olmamalıdır. Başta Sayın Akşener olmak üzere bütün İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Millet İttifakı olarak bu saldırılar karşısında omuz omuza olduğumuzu ifade etmek istiyorum."