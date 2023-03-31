Mansur Yavaş'tan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya dair açıklama!
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Memleketimizin huzuruna kast eden bu çirkin saldırının fail ya da faillerin en kısa sürede kanun önünde hesap vermesini bekliyoruz."
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, @iyiparti ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) March 31, 2023
Memleketimizin huzuruna kast eden bu çirkin saldırının fail ya da faillerin en kısa sürede kanun önünde hesap vermesini bekliyoruz. pic.twitter.com/asAnpbEXVy
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler
- İYİ Parti'den sert tepki