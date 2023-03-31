Mansur Yavaş'tan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya dair açıklama!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:20

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 13:20

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Memleketimizin huzuruna kast eden bu çirkin saldırının fail ya da faillerin en kısa sürede kanun önünde hesap vermesini bekliyoruz."