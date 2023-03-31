Mansur Yavaş'tan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya dair açıklama!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:20
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na saldırıya dair açıklama!
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, İYİ Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Memleketimizin huzuruna kast eden bu çirkin saldırının fail ya da faillerin en kısa sürede kanun önünde hesap vermesini bekliyoruz."


açıklama Ankara Mansur Yavaş Paylaşım İyi Parti silahlı saldırı

İlgili Haberler

Silahlı saldırı sonrası Bülent Arınç'tan 'İYİ Parti' paylaşımı: 'Belirli odaklarca kasıtlı olarak...'

Silahlı saldırı sonrası Bülent Arınç'tan 'İYİ Parti' paylaşımı: 'Belirli odaklarca kasıtlı olarak...'
Son Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Son Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Meral Akşener'den ilk açıklama!

Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Meral Akşener'den ilk açıklama!

En Çok Okunan Haberler