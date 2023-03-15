Son dakika... AKP'de adaylık başvurusu süresi uzatıldı
Son dakika haberi... AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek olan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart'a uzatıldığını açıkladı.
Seçime kısa bir süre kalırken, partilere adaylık başvuruları da sürüyor. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da adaylık başvurusunu da uzatma kararı aldı.
Daha önce yaptıkları açıklamalarda başvuru sürecinin yarın sona ereceğini ifade ettiklerini ancak çok fazla müracaat olduğunu vurgulayan Yavuz şunları kaydetti:
“İllerimizden de aday adaylığı başvuru süresinin uzatılması talebi oldu. MYK kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresi gelecek hafta çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır. Süreyi uzatma nedenimiz; yığılmalar nedeniyle zorlanıyoruz. Daha fazla sayıda gelecek müracaatları da öngörmemiz sebebiyle illerimizde ve burada zorluk yaşanmasın istiyoruz. Bu karara bağlı olarak temayül yoklamasının tarihi de değişti. Teşkilat temayül yoklamamızı 25 Mart Cumartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında yapacağız. Üç günde 3 bini aşan bir başvuru söz konusu. Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik.”
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