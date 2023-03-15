AKP Trabzon Milletvekili aday adayı Selçuk Çebi kimdir, kaç yaşında? Selçuk Çebi nereli?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:40

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:42

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Selçuk Çebi, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, AK Parti Trabzon Milletvekili aday adaylığı için Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı görevinden istifa etti. Bu gelişmeyle birlikte Selçuk Çebi'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SELÇUK ÇEBİ KİMDİR?

Selçuk Çebi, 3 Haziran 1982'de Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Trabzon Belediyespor ve Çaykur'da spor yaşantısını sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da lisanslı olarak spor kariyerini sürdürdü.

Almería'da yapılan 2005 Akdeniz Oyunları'nda 66 kg grekoromende Türkiye'ye altın madalyayla döndü.

İzmir'de düzenlenen 2005 Yaz Üniversite Oyunları'nda 66 kg grekoromen stilde altın madalya kazandı.

Herning'de gerçekleşen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası 74 kg grekoromen stilde Avrupa Şampiyonu oldu.

Vilnüs'teki 2009 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 74 kg grekoromen kategorisinin ilk turunda İspanyol Jose Joan Ruiz'i 2-0 yendikten sonra ikinci turda da Fransız Alain Hassli'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Finlandiya'dan Valtleri Moisio karşısında da 2-0 üstün gelen Çebi, yarı finalde Ukraynalı rakibi Volodymyr Shatskykh ile yaptığı müsabakadan 2-0 yenik ayrıldı. Üçüncülük maçında Gürcü Genadi Vogisvili'yi 2-0 yenen Çebi, Beyaz Rus Aliaksandr Kikiniou ile Avrupa Üçüncülüğü'nü paylaştı.

Millî güresçi, 2010 yılında Rusya'nin baskenti Moskova'da düzenlenen büyükler dünya şampiyonasında, 74 kiloda ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Selçık Çebi 2015 yılında Las vegas'da düzenlenen Dünya şampiyonasında 80 kiloda şampiyon olarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Selçuk Çebi, evli ve bir çocuk babasıdır.