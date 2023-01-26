Son Dakika: AKP'den altılı masaya Erdoğan yanıtı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 23:01

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 23:01

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan altılı masanın bugünkü toplantısının ardından yaptığı “Erdoğan'ın aday olması mümkün değildir” açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

"ANAYASA ORTADA, YASA AÇIK"

Hamza Dağ, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. ‘Erdoğan'ı yeneceğiz’ dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız.



“Erdoğan’ı yeneceğiz” dediniz.

Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız.



Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. pic.twitter.com/UvIJ8M0K6H — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) January 26, 2023

"SONUÇ; YİNE SIFIR!"

Bülent Turan ise şunları kaydetti:

"Altılı Masa'nın 11 ayda 11'inci toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Başkanlık sisteminde 2'nci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık. Eğer, Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!"

Altılı Masa'nın 11 ayda 11.toplantısı! Sonuç; yine sıfır!



Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler



Oysa Erdoğan'ın bşk sisteminde 2.dönem için aday olduğunu,adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık+ — Bülent TURAN (@turanbulent) January 26, 2023

"BİR KEZ DAHA ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Altılı masanın ortak açıklamasında Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullanılmıştı.