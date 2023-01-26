On birinci toplantının ardından... Liderlerden altılı masa açıklaması

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 22:20

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 22:30

Altı siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bugün on birinci kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu toplantının ardından sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Meral Akşener: Bugün 6 siyasi partinin genel başkanları olarak; zengin, güçlü ve mutlu Türkiye için hedeflerimizi ve gündemi değerlendirdik. Tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Hiç kimse merak etmesin; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak!

Bugün 6 siyasi partinin genel başkanları olarak; zengin, güçlü ve mutlu Türkiye için hedeflerimizi ve gündemi değerlendirdik.



Tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.



Hiç kimse merak etmesin;



13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak! pic.twitter.com/cJrcVW2dqj — Meral Akşener (@meral_aksener) January 26, 2023

Gültekin Uysal: Türkiye'yi adalet ve demokrasi ile buluşturarak refah üreten ve kalkınan, yaşanabilir bir ülke haline getirmek, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'ye ulaşmak hedefi ile ortaya koyduğumuz irade güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bu bilinç ve kararlılıkla Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı'nın “Yeter! Söz Milletindir” diyen Millet İttifakı’nın adayı olacağına inanıyoruz. Bugün bu inancı paylaştığımız toplantıya ev sahipliği yapan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm Liderlere teşekkür ediyorum.

Türkiye'yi adalet ve demokrasi ile buluşturarak refah üreten ve kalkınan, yaşanabilir bir ülke haline getirmek, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'ye ulaşmak hedefi ile ortaya koyduğumuz irade güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. pic.twitter.com/yIGAdVyU1u — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 26, 2023

Ahmet Davutoğlu: Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki andır. Bu köhnemiş otokratik iktidarı gönderip, demokratik iktidarı birlikte inşa edeceğiz. Bugünkü ev sahimiz Sn. Meral Akşener başta olmak üzere 'ben değil, biz' anlayışıyla hareket eden tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki andır.



Bu köhnemiş otokratik iktidarı gönderip, demokratik iktidarı birlikte inşa edeceğiz. Bugünkü ev sahimiz Sn. Meral Akşener başta olmak üzere 'ben değil, biz' anlayışıyla hareket eden tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/jdL8OfiO9E — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 26, 2023

Temel Karamollaoğlu: “Yeter! Söz Milletindir.” Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. Meral Akşener başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum.

“Yeter! Söz Milletindir.”



Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. @meral_aksener başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/cWni4M19Ci — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 26, 2023

Kemal Kılıçdaroğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi inşa ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesini demokrasi ile taçlandırma hedefiyle bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.