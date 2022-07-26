Son dakika... AKP'li Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı görevinden istifa etti

26 Temmuz 2022 Salı, 09:46

Mardin'in Artuklu ilçesinin AKP'li belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer hemşehrilerim,

yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeni ile affımı istemiş bulunmaktayım.

Bundan sonraki hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim.

Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

YOLSUZLUKLA ANILIYOR

İstifa nedeni olarak sağlık sorunlarını gösteren AKP'li Tutaşı, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla biliniyor. Belediyenin AKP'li meclis üyelerinin Tutaşı’nın usulsüzlüklere göz yumduğu gerekçesiyle istifasını istediği ileri sürülmüştü. Taleplerinin karşılanmaması sonrasında ise meclis üyelerinin istifa dilekçelerini verdikleri iddia edilmişti.