Son Dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:49

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrasında Erdoğan ile aralarında görüş ayrılıkları olduğu iddia edilmişti.

BAHÇELİ SORUYA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Devlet Bahçeli'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı" sorusu yöneltilmiş, Bahçeli, "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" sözleriyle tepki göstermişti.

ERDOĞAN'DAN 'BAHÇELİ' YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü’deki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönerken uçuşu sırasında gazetecilerin 'Bahçeli ile aranızda bir görüş ayrılığı var mı?' sorusuna şöyle yanıt vermişti:

''Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Son olarak TUSAŞ’a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz.''