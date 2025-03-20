Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten 'İmamoğlu' açıklaması

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:07

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:27

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, İBB'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklamasında ''Dosya hakkında bilgimiz yok'' dedi.

Ömer Çelik'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.

''BİLGİMİZ YOK''

Dosya hakkında bilgimiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek.

Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür.

15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimiyle, yargısal süreci eş tutmak, CHP kendini siyasi parti olarak görmemekte, devletin sahibi olarak görmektedir. Milletimiz bütün seçimlerde bu siyasi organizasyona haddini bildirmiştir.''