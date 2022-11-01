Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten Mahir Ünal açıklaması: 'Teşekkür ediyoruz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Çelik, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın grup başkanvekilliğinden "affını istemesiyle" ilgili, "Sayın Mahir Ünal’a bu zamana kadar yaptıklarından, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 12:51
Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten Mahir Ünal açıklaması: 'Teşekkür ediyoruz'
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