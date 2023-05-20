Son Dakika: AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Yayınlanma: 20.05.2023 - 01:06

Güncelleme: 20.05.2023 - 01:07

Eski Ağrı Belediye Başkanı ve 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'den İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi.

Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2. tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KAMUOYUNA DUYURULUR..



2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.… — Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) May 19, 2023

Savcı Sayan, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den, İzmir 1. Bölge 6. sırada milletvekili adayı olmuştu. AKP'nin İzmir 1. Bölge'den 4 milletvekili çıkarmasıyla Sayan, Meclis'e girememişti.