2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Son dakika gelişmesi... Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kalp krizi geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 01:06
Son Dakika: AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi
Abone Ol google-news

Eski Ağrı Belediye Başkanı ve 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'den İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan kalp krizi geçirdi.

Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2. tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

Savcı Sayan, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den, İzmir 1. Bölge 6. sırada milletvekili adayı olmuştu. AKP'nin İzmir 1. Bölge'den 4 milletvekili çıkarmasıyla Sayan, Meclis'e girememişti.


AKP savcı sayan kalp krizi

İlgili Haberler

İstifa işe yaramadı! Savcı Sayan vekil olamadı

İstifa işe yaramadı! Savcı Sayan vekil olamadı
AKP İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan kimdir? Savcı Sayan kaç yaşında, nereli?

AKP İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan kimdir? Savcı Sayan kaç yaşında, nereli?
AKP'li Savcı Sayan seçim yasağını deldi!

AKP'li Savcı Sayan seçim yasağını deldi!

En Çok Okunan Haberler