Son Dakika: Akşener'den Diyarbakır'da kucaklaşma mesajı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 15:07

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 15:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır'da partisinin 2. Olağan İl Kongresi’nde gündeme ilişkin konuştu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ülkemizin yorgun düştüğü, devletimizin yıprandığı ve siyasi iklimin değişmesi dışında artık hiçbir çıkar yolu kalmadığı bir zamanda yeni bir şeyler söyleme vaktidir diyerek yola çıktık. Milletimiz için bir hürriyet yürüyüşünü, devletimiz için bir itibar yürüyüşünü, ez cümle bir kutlu iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlattık.

İYİ Parti’yi evlatlarını doyurma derdindeki analarımız, borç batağındaki babalarımız kurdu. İYİ Parti’yi atanamayan mimarlarımız, biraz önce benimle konuşan gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençler kurdu.

İYİ Parti’yi bu vatanın has evlatları, Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu. İYİ Parti’yi şanlı bir tarihe sahip olmanın umuduyla, eşitliğe, hürriyete ulaşma hayaliyle milletimizin her kimliğinden cesur insanlar kurdu. Onlar kurdu biz sadece tabelaları astık.

Bugün yolda gelirken ortaya çıktı. DYP’nin Gençlik ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Gençliğe çok önem veriyorum ve sürekli bir eğitim akademisindeyim. Diksiyon dersinden din dersine kadar ne varsa anlatılan organizasyonlar yapıyorum. Konunun uzmanları anlatıyorlar. Fatma Nur kardeşim Giresun’daki gençlik kolları başkanım, Mehmet Bey Diyarbakır gençlik kolları başkanım. Biz bunları eğitiyoruz sanırken bunlar birbirlerini sevmiş.

"BURAYA KUCAKLAŞMAYA GELDİM"

Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bize kollarını açtı. Her türlü çamura inat Diyarbakır bize gönlünü açtı. İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak için yanımdasınız. Zulme rağmen baskılara rağmen aslanlar gibi yanımdasınız. Allah razı olsun. İyi ki buradasınız. Bu topraklar kadirşinaslığın, mertliğin topraklarıdır. Ben buraya hamasi nutuklar atmaya gelmedim. Ben buraya bu topraklar korumasın diye Dicle’ye bir damla su olmaya geldim. Ben buraya marazları kovmaya geldim. Ben burada çalmadan kapıdan girebileceğimi bilerek geldim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Bir şeref sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya geldim. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır.

BUGÜN ARTIK AK PARTİ VE DIĞERLERİ VAR

Bugün gök gri, tarla boş. Her daim gülen insanımız artık gülümseyemiyor. Günü nasıl bitireceğini düşünüyor. Devletimizin başında dertleri görmezden, duymazdan gelen bir iktidar var. Kendini ağa milletimizi de maraba gören çirkin bir zihniyet var. Bugün mukaddesatımız faasıkların eline düşmüştür. Bugün ahlak arsızların diline düşmüştür. Bugün bayrak şuursuzların eline kalmıştır. Bugün artık ülkemizde Türk-Kürt yok sağcı-solcu yok. Bugün artık AK Parti ve diğerleri var.

Kasaptan üç parça pirzolayı çocuklarına karne hediyesi alan anneler var. Ama tuhaf pantolonlu tuhaf traşlı, tuhaf sakallı 5 bin dolarlık kıyafet giyen pudracılar var. Görgüsüz arabasıyla teknesiyle fotoğraf çektirip gencecik umutsuz çocuklarımızın gözüne sokanlar var. Bir yandan zulümle abaad olacağını sanan vesayetçiler diğer yanda zulümden bıkmış koskoca millet var.

Sayın Erdoğan ve arkadaşları yolsuzluğu, yoksulluğu bitirmek için demokrasi trenine binmişti ama ne oldu işlerine gelen ilk durakta indiler. Milleti eşitleyeceğiz demişlerdi ama ne oldu milletimizi haksızlıkta mutsuzlukta eşitlediler. Herkesi acıda eşitlediler.

Acıda, zulümde, yoklukta, eziyette eşitlendik ama her şeye rağmen biliyoruz ki yaralarımızın merhemi var. Çanakkalede, Sakarya'da, 1923'te ışıl ışıl bir hayali kurarken o merhemi bulduk. 2023'de de o merhemi bulacağız. Devletimizi vasatlığa götüren bu ucube sistemi değiştireceğiz.

"1923'ÜN KIYMETİNİ BİLMEZSEK 2023'TE KAYBEDERİZ"

Mesele cumhuriyet sözde değil özde benimsemekse, mesele her türlü musibete karşı sarsılmaz bir biz olmaksa biz varız. Biz konuşan Türkiye’den yanayız. Bugün çocuklarımız aç, memleket bayram sofrasını unutmuş. Benim İYİ Parti’yi kurduğumdan beri bir hayalim var. O da ülkeyi kocaman bir bayram sofrasına çevirmek. O sofra büyük bir sofradır. O sofrada ne varsa oturanların elini uzattığında alabildiği mesafededir. O sofrada Giresunlu gelin vardır, Trabzonlu babaanne vardır. Saçı mor kız kuzen vardır. O bayram sofrasında Türkiye vardır. Refahta eşittir. Ant olsun ki o bayram sofrasını birlikte kuracağız. 1923’ün kıymetini bilmezsek 2023’ü kaybederiz. Akılda buluşmuş, ateşin üstünden birlikte atlayabilen bir millet. Ne kimsenin örsü oldum ne de başkasının çekici olmaya razı geldim. Gelin o zalimin elinden çekici birlikte alalım. Kardeşliğin demirini bilirlikte dövelim. Bir yere iyilik gelirse bütün ülkeye ulaşır. Allah’ın teveccühü ile ilk seçimde tüm ülkeye ulaşacak. 14 Mayıs günü Hep birlikte yeter söz milletin diyebileceğimiz mukaddes bir gün olacak ."