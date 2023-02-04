Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki: Edep yahu!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, "Edep yahu" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada kendisine ve partisine destek isterken tepki çekecek sözler kullandı. Erdoğan muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.
Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak "Edep yahu" ifadelerini kullandı.
EDEP YAHU! https://t.co/9qCD2ucDBr— Meral Akşener (@meral_aksener) February 4, 2023
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