Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki: Edep yahu!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 18:09

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada kendisine ve partisine destek isterken tepki çekecek sözler kullandı. Erdoğan muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak "Edep yahu" ifadelerini kullandı.