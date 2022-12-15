Son Dakika... Ali Babacan: Bu hukuksuzluğu reddediyorum

15 Aralık 2022 Perşembe, 18:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Biliyorum çok öfkelisiniz, hepimiz çok öfkeliyiz. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum. Onun için buradayım. İsyanımızı, feryadımızı tüm Türkiye duysun diye buradayım" dedi.

Babacan devamında, "Nedir bu çektiğimiz? Devlet gücünü ele geçiren başlıyor aşağıdakileri ezmeye, kendi rakibini ezmeye, başlıyor zulmetmeye. Üste çıkan alttakini eziyor. Üste çıkan başlıyor zorbalığa. Dünün ezileni Sayın Erdoğan üste çıkınca zulmetmeye başlıyor. Sandık günü hep beraber cevabımızı vereceğiz. Bu ülkede yaşanan nöbetleşe zorbalığa karşıyız" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın açıklaması şu şekilde:

Devlet gücüne sahip olan, süreyle ve hukukla sınırlı olmalıdır. Üç dönem kuralı vardı. 2015'te doldu bu üç dönem. Daha uçaktan gelirken ne demiş. Daha bırakmayacağım diyor. Yetmiyor. Şu andaki iktidar partisinin akitnamesinde vardır. Üç dönemi doldu. Ne zaman ki devlet gücünü kullanan hukuku tanımaz, o andan itibaren güç zehirlenmesi olur.

2018'den sonra tüm yetki tek elde toplayan, tek imzayla yöneten ülkeyi bataklıklara sürüklüyor.

Özgürce konuşan, cesur, zengin bir Türkiye istiyoruz. Endişeye mahal yok. Biz buradayız. Biz halkın yanındayız, hakkın yanındayız.

Korku mu umut mu? Bu kararı bu meydan verecek. Açlık mı zenginlik mi? Çatışma mı barış mı? Baskı mı özgürlük mü? Otokrasi mi demokrasi mi? İşte bu meydandan birileri cevabını alsın.

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