Son dakika... Ankara'dan İsrail'e sert yanıt: 'Bu hatadan derhal geri dönün'
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze için "Filistinlilerin 24 saat içinde güneye kaydırılması" çağrısı yapmasına sert karşılık verdi. Bakanlık açıklamasında "2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur" denildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:
"İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.
Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.
İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz."
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