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Son Dakika... Avukatı tutuklandı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki! 'Acizleşiyorsunuz'

Son Dakika... Avukatı tutuklandı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki! 'Acizleşiyorsunuz'

19.06.2025 20:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Avukatı tutuklandı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki! 'Acizleşiyorsunuz'

Son dakika haberi... Avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması üzerine, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Milleti yalanlarınıza inandıramadıkça daha da saldırganlaşıyorsunuz. Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması üzerine, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Milleti yalanlarınıza inandıramadıkça daha da saldırganlaşıyorsunuz. Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Resmimden korkuyorsunuz,

Sesimden korkuyorsunuz,

Sözümden korkuyorsunuz,

İsmimin anılmasından korkuyorsunuz…

Ama bir noktada kendimi savunmamdan, savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim.

Milleti yalanlarınıza inandıramadıkça daha da saldırganlaşıyorsunuz. Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz.

Girdiğiniz ve ülkeyi de içine soktuğunuz karanlık girdabın içinde debelendikçe, debeleniyorsunuz.

Elinizde kala kala; çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle, onuru ve haysiyetiyle tehdit ettiğiniz bir avuç iftiracı kaldı.

Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Bu milleti dize getiremeyeceksiniz. 

Sizden korkan sizin gibi olsun."

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