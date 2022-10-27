Son Dakika: Aysel Tuğluk tahliye edildi

Son dakika gelişmesi... Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) cezaevinde kalamaz raporu verdiği Aysel Tuğluk tahliye edildi. HDP'li vekil Züleyha Gülüm, Tuğluk'un çıkışını beklediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 19:46
Son Dakika: Aysel Tuğluk tahliye edildi
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Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) 'cezaevinde kalamaz' raporu verdiği eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, tahliye kararının Kocaeli İnfaz Savcılığı'na ulaşmasının ardından Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. 

Aysel Tuğluk'un tahliyesini HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm sosyal medya hesabından duyurdu. Gülüm, "Uzun bir bekleyişten sonra #AyselTuğluk yoldaşımız Özgür" ifadelerine yer verdi.

Gülüm bir diğer paylaşımında da, "Tahliye kesinleşti birazdan çıkışı gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.

Gülüm ayrıca, Tuğluk'un tahliye edildikten sonraki fotoğrafını da paylaştı.


Adli Tıp Kurumu ATK Aysel Tuğluk

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