Son Dakika: Aysel Tuğluk tahliye edildi
Son dakika gelişmesi... Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) cezaevinde kalamaz raporu verdiği Aysel Tuğluk tahliye edildi. HDP'li vekil Züleyha Gülüm, Tuğluk'un çıkışını beklediklerini söyledi.
Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) 'cezaevinde kalamaz' raporu verdiği eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, tahliye kararının Kocaeli İnfaz Savcılığı'na ulaşmasının ardından Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.
Aysel Tuğluk'un tahliyesini HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm sosyal medya hesabından duyurdu. Gülüm, "Uzun bir bekleyişten sonra #AyselTuğluk yoldaşımız Özgür" ifadelerine yer verdi.
Tahliye kesinleşti birazdan çıkışı gerçekleşecek. https://t.co/maTMZ6iuHN— Züleyha Gülüm (@zuleyhagulum) October 27, 2022
Gülüm bir diğer paylaşımında da, "Tahliye kesinleşti birazdan çıkışı gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.
Tahliye kesinleşti birazdan çıkışı gerçekleşecek. https://t.co/maTMZ6iuHN— Züleyha Gülüm (@zuleyhagulum) October 27, 2022
Gülüm ayrıca, Tuğluk'un tahliye edildikten sonraki fotoğrafını da paylaştı.
Tahliye fotosu…???? pic.twitter.com/UQxPlk2xuI— Züleyha Gülüm (@zuleyhagulum) October 27, 2022
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