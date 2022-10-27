Son Dakika: Aysel Tuğluk tahliye edildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 19:46

Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) 'cezaevinde kalamaz' raporu verdiği eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, tahliye kararının Kocaeli İnfaz Savcılığı'na ulaşmasının ardından Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Aysel Tuğluk'un tahliyesini HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm sosyal medya hesabından duyurdu. Gülüm, "Uzun bir bekleyişten sonra #AyselTuğluk yoldaşımız Özgür" ifadelerine yer verdi.

Tahliye kesinleşti birazdan çıkışı gerçekleşecek. https://t.co/maTMZ6iuHN — Züleyha Gülüm (@zuleyhagulum) October 27, 2022

Gülüm bir diğer paylaşımında da, "Tahliye kesinleşti birazdan çıkışı gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.

Tahliye kesinleşti birazdan çıkışı gerçekleşecek. https://t.co/maTMZ6iuHN — Züleyha Gülüm (@zuleyhagulum) October 27, 2022

Gülüm ayrıca, Tuğluk'un tahliye edildikten sonraki fotoğrafını da paylaştı.