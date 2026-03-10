Son Dakika... Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle Milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız. Mehmet Akif Ersoy Mili Mücadelenin en ateşli yıllarında kalemini tıpkı bir kırbaç gibi beyaz sayfalarda çarmış, istiklali yazmamış yaşamıştır. Akif yüksek milli bir şuurdur.

İstiklal Marşı Milli Kahramanlığın muhteşem bir mücadelenin vesikasıdır. Çevremizde yaşanan vahim gelimeler Mehmet Akif'e feyiz veren günlerle maalesef benzerlik göstermektedir. Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü "korkma" diye başlamaktadır. Biz korkmadıkça şafaklarımızda al sancak sönmez.

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Merhum Mehmet Akif Ersoy'a cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

Amerika Birleşik Devletleri - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta şiddet ve yıkım açıkça kaydedilmektedir. Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir.

Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmış ve sarmalamıştır. Karşılıklı atılan füzeler, katledilen insanlar tahrip edilen kaynaklar hedef alınan alt yapılar tıkanan deniz yolları hepimizin gündemine yansıyan satırbaşlarıdır. İran'da ve Gazze'de öldürülen çocuklar penguen olsa küresel yas mı ilan edilecekti.

Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayanlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez. Türkiye üzerinde kumar oynanacak ülke değildir. Tacizi ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan Siyonist Emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz.

"BİR DAHA HAVA SAHAMIZDA FÜZE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

İran'ın yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar tarihi kıymettedir. Ancak 9 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren mühimmatın etkisiz hale getirilmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerine kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti tavır olmadığına inanmak istiyoruz. Bir daha hava sahamızda yolunu kaybetmiş bir füze görmek istemediğini cümle alem bilmelidir. Bir daha yeni bir füze görmek ve duymak istemiyoruz.

YİNE CHP'Yİ HEDEF ALDI

CHP yönetimi 5. kol faaliyeti içerisindedir. Mahalle yanarken fırsatçılık yapmaktadır.

AYRINTILAR GELİYOR...