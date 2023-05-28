Son dakika... Bahçeli'den ilk açıklama: 'Herkes sonuca saygı duymalı'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:11

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:31

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna yönelik yayın yasağını saat 18.15 itibarıyla kaldırdı.

BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor. Oy sayımı sürerken; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir. Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

* Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.

"ÜLKEMİZİN ÖNÜ ARDINA KADAR AÇILDI"

* 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi eden Türk milleti 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını seçmiş ve büyük Türkiye ülküsünü tescillemiştir. Hamdolsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil zafere müstahak olduğu tescillenmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş ancak Türk milletine sökmemiştir.

* Küresel lobi, çıkarcı, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'ye kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş Çanakkale ruhunu, milli mücadele duruşunu aşamamışlardır. 14 Mayıs Seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış her türlü iç ve dış mahreçli operasyonlar küstahça ilerletilip ihya edilmiştir.

* Sosyal medya teröristlerinin ahlaksız isnatları, küresel medyanın zehirli emelleri, egemen güçlerin zelil tezgahları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, işbirlikçi köşe yazarların bitmek tükenmek bitmeyen rezillikleri, bazı gazetelerin anormal dezenformasyonları, ekranlarından zift gibi kara propaganda yapan televizyonların faaliyetleri...

"GELECEK, TÜRK ASRIDIR"

* Bu tablo gurur verici demokratik asaletin, tarih boyunca tam bağımsızlık onuru olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine doğru adımla, doğru adamlar Cumhur'un varlığıyla kudretli bir biçimde atılmıştır. 13. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutluyorum.

* Dönek ve devşirilmiş siyaset cambazlarını ellerinin tersiyle iten, vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı ortak paydasında buluşan kardeşlerimize, Cumhur İttifakı'nı destekleyen aziz milletimin her güzel insanına şükranlarımı sunuyorum. Bugün kucaklaşma, kaynaşma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir. Hain ve kötü niyetlerdir. 18 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, milletimize, demokrasimize, gönül ve kültür coğrafyalarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum.

* Cumhurbaşkanımızla herhangi bir görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Zannediyorum Ankara'ya dönüşlerinde tertiplenen toplantıya davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım inşallah. 28 Mayıs fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi neyse siyasete de o önemi kazandıracaktır. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez.