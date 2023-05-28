2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oyunu Ankara’da kullandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:11
Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı.

"HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR"

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır” dedi.


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