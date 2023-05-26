Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den transfer itirafı: 'Jorge Jesus beni ikna etti'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 16:30

Güncelleme: 26.05.2023 - 16:30

Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Sporx'in Portekiz basını Ojogo'dan derlediği habere göre Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı.

"JESUS BENİ İKNA ETTİ"

Brezilyalı yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye gelmeden önce benimle konuştu. Beni ikna etti, gerçekten o çok harika bir teknik adam. Türkiye'yi zaten biliyordum. Bonservisim Gremio'dayken Rizespor'da kiralık bir dönem geçirmiştim. Ülkeyi ve kültürünü seviyorum. Çok güçlü ve rekabet düzeyi yüksek bir lig. Her takımda kaliteli oyuncular var. Şampiyonluk kolay değil ama henüz şansımız var. Takım arkadaşlarımın kazanması için dua edeceğim. Hala şampiyonluk hayali kurabiliriz.

Jorge Jesus

"ONA DENEYİMLERİMDEN BAHSETTİM"

Fenerbahçe'yi seçmemde Jesus ile görüşmem etkili oldu. Bana takım ve lig hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona Rizespor dönemindeki deneyimlerimden bahsettim. Onunla konuşmak transferi benim için kolaylaştırdı.

"HAYRAN DUYDUĞUM BİR AVRUPA DEVİ"

Porto'dan hiç teklif almadım. Porto ile ilgili çok fazla söylenti çıktı ama Santa Clara yöneticilerinden de anladığım kadarıyla hiç teklif gelmedi. Teklif gelmediği sürece Portekiz'deki herhangi bir takımda oynayamacağımı biliyordum. Porto iddialarını duyduğumda beğenmediğimi söyleyemem. Porto'nun büyüklüğünü herkes bilir. Hayran duyduğum bir Avrupa devi. O dönem benimle ilgilenen Fenerbahçe dışında 2 kulüp vardı. Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum.

Lincoln Henrique



"YAŞANACAK EN KÖTÜ SAKATLIK"

Bir futbolcunun yaşamak istemeyeceği en kötü sakatlığı yaşadım. Bugüne kadar sakatlığımdan dolayı en fazla 2 hafta kaçırmışımdır. Şimdi Ekim ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum, bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim."