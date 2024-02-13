Son Dakika... Bahçeli'nin hedefi değişmedi: 'Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı...'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:47

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:43

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasında satırbaşları şöyle:

"55. yıldönümü münasebeti nedeniyle Ankara'daki toplantımız muhteşem bir havada geçti. Dava arkadaşlarımın heyecanı göz kamaştırdı. Hepinizden Allah razı olsun. 55 yıl inanç ve iradedir, şereftir, şehadettir. İhanetlerle yolumuzu kesmeye çalıştılar, aramızdan devşirdikleriyle karşımıza geçtiler hesapları tutmadı. Bu dava dualıdır. Hiçbir ihanete boyun eğmeyeceğiz. Ülkücü doğduk, yaşadık, ecel kapımızı çaldığında ülkücü olarak öleceğiz.

'UZAYA TÜRKÇE BAKMANIN VAKTİ GELMIŞTİR'

Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum. Hayal ettiğimiz her şeyin vakti geldiğinde gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye Yüzyılı’nda tecessüm edecektir.

MHP için cihan hakimiyetinin yanı sıra uzay hakimiyeti mefkuresinin de perdesi açılmıştır. Bu mefkureyi keskin zeka, hızlı sezgi, güçlü idrak ve irade sahibi Müslüman Türk milleti sahiplenecek, bayrak gibi taşıyacaktır.

'AŞAĞILIK KOMPLEKSİNE KAPILANLARI HAYATIMIZDAN ÇIKARALIM'

Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve huzur içinde yaşamanın, yüksek hedefleri milli birlikle yakalamanın muazzam imkanlarıyla doludur. Yeter ki ağızları palavra ambarından ibaret olanlara kulak asmayalım. Yeter ki aşağılık kompleksine kapılanları hayatımızdan çıkaralım.

İçe kapanırsak, birbirimize düşersek, kutuplaşırsak; dahası çağın gelişmelerini yorumlamakta geç kalırsak çok ağır bedeller ödememiz kaçınılmazdır.

MHP’nin medeniyet tasarımı, millet tarif ve tahlili, malum siyasi partilerin anlayamayacağı kadar derindir. Türkiye düşmanlarının tadilatından geçip, kaynağıyla bağını koparan muhalefet partilerinin, sığ ve kısır bir polemik gündeminde sürüklenmeleri, seçenek ve ümit olmaktan çıktıklarının göstergesidir.

'AYAKKABI MAĞAZASI GİBİSİNİZ'

Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin, çalı gibi gezmesin. Çayı severiz sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak, açık olursa daha da severiz. Ancak, demin çayda gemin atta olmasını bekleriz. Özgür Bey, maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz, Allah için sizde her numara olduğu görülüyor.

Demli çay baş göz üstüne ama demlenmiş, dejenere olmuş bir siyasete elbette hayır diyoruz ve demeyi de sürdüreceğiz. CHP’nin DEM’lenmesi, çayın dem alması gibi değildir. Bu dem başka demdir.

'KILIÇDAROĞLU’NUN AHI TUTACAK'

DEM’in İstanbul’da yaptığı ayak oyunları; sahnenin önünde sözde aday çıkarıp, sahne arkasında CHP ile el ele vermesi işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP, Türkiye’den kopmuştur. Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da, sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu’nun ahı tutacak.

Cumhur İttifakı’nın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımızın seçim çalışmaları esnasında yapılan ve demokrasimizi de hedef alan silahlı saldırıyı buradan lanetliyorum. Hiç kimse merak buyurmasın... 48 gün sonra zilletin yönetimi altında bulunan belediyeler küllerinden yeniden doğacak.

'CHP’NİN MAALESEF ÖZETİDİR'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in eğer beyni sulanmamışsa, izahı ve ifadesi olmayan, tekrarından yüzümüzün kızaracağı, gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri, CHP’nin maalesef özetidir. Büyükerşen siyasi hayatını noktalamak üzeredir. Keşke temiz mazisiyle anılsaydı. Osmanlı İmparatorluğu’nu karalamaya teşebbüs etmek bir Haçlı kafasıdır. Sırp Sındığı’nın Kosova’nın, Varna’nın ve Mohaç’ın acısını unutmayanların Büyükerşen’in şahsında mücessem haline gelmesi utançların en utancıdır. Yazıklar olsun diyorum… Yaşından başından da mı utanmadın. Bizans varislerine, Haçlı yanaşmalarına verilecek cevabın tarihi 31 Mart 2024…"