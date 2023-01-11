Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma hakkında, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.
Meselenin bütün boyutlarıyla ele alındığını söyleyen Bozdağ, "Tetiği çeken kişi aranıyor yurt dışına çıktığı bilgisi yok. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi.
Bozdağ, 28 Şubat davası hükümlüleri için de "Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında 'kocama hali'ne ilişkin raporlar Adli Tıp'tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor" açıklamasını yaptı.
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