Son dakika... Bakan Fidan açıkladı: İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ortak basın toplantısında konuşuyor.
Gazze'deki gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Fidan, "Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz" dedi.
Fidan, "İsrail'in girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmesi gerekiyor. Filistinlileri görmezden gelerek daha fazla kan dökerek bir yere gelinemeyeceğini anlamalı" diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
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