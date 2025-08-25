Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Bakan Fidan'dan 'Filistin' çıkışı: 'Devreye girmemiz bekleniyor'

Son dakika... Bakan Fidan'dan 'Filistin' çıkışı: 'Devreye girmemiz bekleniyor'

25.08.2025 13:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Bakan Fidan'dan 'Filistin' çıkışı: 'Devreye girmemiz bekleniyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de 'İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz. Filistin'in BM'ye tam üye olması için bir inisiyatif başlatmalıyız. İsrail'in BM Genel Kurulu'ndaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Güçlü koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

"FİLİSTİN HALKININ İHTİYAÇ DUYDUĞU BİZİM KOLEKTİF OLARAK DEVREYE GİRMEMİZ"

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle;

"Güçlü koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor. Bizler Filistin davasını korumalı bu davaya sahip çıkmalıyız. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim varlık sebebimizdir. Filistin Devleti dünya genelinde adım adım tanınmalı. İsrail’in kalıcı bir çözüm için zorlanması gerekiyor.

Uluslararası camianın Filistin için seferber edilmesi kaçınılmaz. Filistin BM Genel Kurulu'na üye yapılmalı. Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz"

İlgili Konular: #Dışişleri bakanlığı #Hakan Fidan