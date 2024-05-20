Son dakika... Bakan Fidan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın ölümü üzerine bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:11
Son dakika... Bakan Fidan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran’dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan’a Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.


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