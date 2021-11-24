Son dakika... Bakan Gül açıkladı: Finans mahkemeleri kuruluyor

24 Kasım 2021 Çarşamba, 11:50

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Bakan, Gül tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurdu. Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

Gül, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız" dedi.

'FİNANS MAHKEMELERİ' ADIMI

Bakan Gül ayrıca, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.

İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" diye konuştu.

Bakan, Gül tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurdu. Bakan Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraz Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

"1 OCAK'TAN İTİBAREN..."

Bakan Gül, yargıda siyasallaşma tartışmalarına ilişkin de "Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir" vurgusu yaptı.

Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" ifadelerini kullandı. Gül devamında, "2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir adliye kuracağız" diye belirtti.